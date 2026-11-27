Кто не подведет в метро и на пересадке: назван лучший оператор мобильного интернета в транспортных узлах Москвы ⁠ 1

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily оценило качество мобильного интернета в шести крупных транспортно-пересадочных узлах Москвы. Средний показатель задержки сигнала (Ping) у четырех операторов составил 51 мс, а доля успешных загрузок эталонной веб-страницы — 99,2%.

В исследовании участвовали сети МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2. Замеры проводились на станциях «Селигерская», «Нижегородская», «Саларьево», «Ховрино», «Планерная» и «Щелковская» в первую неделю ноября 2026 года.

По минимальной задержке сигнала первое место занял «Билайн» с результатом 40 мс. Следом расположились МТС (52 мс), T2 (55 мс) и «МегаФон» (58 мс).

По надежности соединения лидерами стали «Билайн» и T2: в их сетях эталонная страница Kepler загружалась во всех случаях. Результат МТС и «МегаФона» составил по 98,3%. Среднее значение по четырем операторам достигло 99,2%.

Для проверки использовались сертифицированный измерительный комплекс TEMS Investigation и смартфоны с SIM-картами операторов. Эксперты оценивали время отклика сети и успешность загрузки страницы с текстом, изображениями и видео. Эти параметры позволяют определить, насколько стабильно работает мобильный интернет в местах с интенсивным пассажиропотоком.