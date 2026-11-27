Продажи смартфонов Honor серии 700 в Китае в первый день после старта оказались рекордными среди новых Android-смартфонов 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор мобильного подразделения компании (Honor Terminal) Ли Цзянь. По его словам, серия вышла на рынок сегодня в 10:08 и сразу возглавила рейтинг продаж новых Android-устройств за первый день, установив тем самым рекорд текущего года.

Линейку Honor 700 представили 23 ноября. В неё вошли три модели: Honor 700S, Honor 700 и Honor 700 Pro. Стартовая цена составила 3400 юаней ($475), а с учётом государственных субсидий стоимость смартфонов варьируется в диапазоне от 2900 до 5100 юаней (примерно $410–715).

Все три смартфона получили 6,57-дюймовый экран OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также дополнительный 1,59-дюймовый экран на задней панели. В Honor 700 и 700 Pro установлена система основной камеры с тремя модулями и датчиками разрешением 200, 50 и 12 Мп. Honor 700 базируется на Snapdragon 8s Gen 4, Honor 700S — на Snapdragon 7 Gen 4, а Honor 700 Pro получил SoC Snapdragon 8 Gen 5.