Банк Англии предупредил о растущих рисках для мировой финансовой системы из-за стремительного увеличения долгов ИИ-индустрии. По оценке регулятора, крупнейшие облачные компании (гиперскейлеры), строящие дата-центры для искусственного интеллекта, могут выпустить за 2026 год долговые обязательства более чем на $305 млрд. Общие заимствования сектора уже превышают годовые объёмы привлечения долга большинством государств, включая Великобританию.

Особую обеспокоенность регулятора вызывают сложные схемы финансирования строительства ИИ-инфраструктуры. Банк Англии характеризует их как всё более запутанные, взаимосвязанные и непрозрачные. Из-за этого финансовые проблемы одной компании или части рынка могут распространяться на другие сегменты системы. Даже после недавнего падения котировок технологических компаний оценки стоимости акций ИИ-бизнеса остаются завышенными, а их оправданность во многом зависит от того, смогут ли компании получить ожидаемую прибыль от искусственного интеллекта.

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Заместитель управляющего Банка Англии Кэтрин Брэддик заявила, что готовность британской финансовой системы к возможному ухудшению настроений инвесторов в отношении ИИ стала одним из главных приоритетов регулятора. При этом предупреждение прозвучало на фоне общего усиления финансовых рисков: затяжной конфликт на Ближнем Востоке поддерживает инфляцию и процентные ставки, а правительства и компании продолжают активно занимать средства.

Отдельно Банк Англии указал на риски, связанные с развитием передовых моделей ИИ и появлением квантовых компьютеров, которые в перспективе смогут взламывать широко используемые методы шифрования. Финансовым организациям рекомендовано заранее переходить на квантово-устойчивую криптографию: приоритетные системы должны быть переведены на неё до конца 2031 года, остальные — до конца 2035 года. Регулятор считает, что крупнейшим системно значимым организациям стоит опередить эти сроки.

Ещё одна проблема — зависимость банков и финансовых компаний от отдельных поставщиков облачных и программных сервисов. Недавние сбои в инфраструктуре Microsoft и Google показали, насколько уязвимыми могут оказаться организации, использующие единственного поставщика критически важных услуг. Банк Англии предупреждает не только о риске переоценки ИИ-компаний, но и о финансовых последствиях стремительного строительства ИИ-инфраструктуры в долг.