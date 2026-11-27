Character.AI намерена продать на аукционе переписки пользователей вместе с другими персональными данными. Речь идёт об истории чатов более чем 21 млн аккаунтов в США, причём свыше 2,1 млн из них принадлежат несовершеннолетним.

Торги назначены на 1 декабря 2026 года, однако сделку пытается остановить коалиция генеральных прокуроров 42 штатов США.

Компания подала заявление о банкротстве в октябре. До этого Character.AI обещала пользователям, что не станет продавать их персональные данные, и заявляла, что информация останется защищена политикой конфиденциальности. Теперь генеральные прокуроры указывают, что при продаже данных новому владельцу не придётся соблюдать прежние обязательства компании. Покупатель сможет использовать переписки по своему усмотрению, в том числе перепродавать их без уведомления пользователей. В состав выставляемых на торги данных также входят IP-адреса.

Пока раскрыт только один претендент — Smirks and Pangs Acquisition LLC. Компания зарегистрировала юридическое лицо в штате Делавэр 13 ноября, а уже на следующий день Character.AI выбрала её предложение в качестве базового для предстоящего аукциона. Кто стоит за Smirks and Pangs и что она собирается делать с переписками, неизвестно. Генеральные прокуроры утверждают, что Character.AI предоставила потенциальным покупателям больше информации о возможных юридических и связанных с безопасностью последствиях сделки, чем самому суду.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Особую обеспокоенность власти выражают из-за переписок несовершеннолетних. Генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг заявил, что чат-боты компании вовлекали уязвимых подростков в эмоционально нестабильные и неприемлемые разговоры. Character.AI уже сталкивалась с судебными исками, связанными с безопасностью детей. Один из них касался смерти 14-летнего подростка из Флориды: его мать утверждала, что сын стал одержим чат-ботом платформы.

У генеральных прокуроров есть и дополнительные претензии к процедуре продажи. По их мнению, передача данных может привести к нарушениям законодательства о защите потребителей и безопасности чат-ботов. В частности, в Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке и Коннектикуте соответствующие нормы должны вступить в силу 1 января 2027 года. Власти опасаются, что продажа пользовательских переписок создаст новые юридические проблемы, а процедура банкротства позволит компании обойти обязательства, которые она брала на себя перед клиентами.

Это не первая попытка продать активы Character.AI после ухода её основателей Ноама Шазирa и Даниэля Де Фрейтаса обратно в Google. Ранее компания заключила с Google неисключительную лицензию на использование своих технологий. Отдельно обсуждается сделка с Disney: она предусматривает передачу прав на интеллектуальную собственность Character.AI, но не пользовательских переписок. Disney также согласилась нанять большую часть оставшихся сотрудников стартапа. Эта сделка пока не получила окончательного одобрения суда.