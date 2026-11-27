В Якутии в 2027 году планируют испытать доставку грузов с помощью беспилотников. Дроны будут перевозить заказы Wildberries в пункты выдачи, товарно-материальные ценности Сбербанка в отдаленные населенные пункты, а также медицинские грузы. Республика стала одним из победителей конкурсного отбора Минтранса России по реализации пилотных проектов в сфере низковысотной экономики. Об этом рассказали в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Испытания намечены на период с апреля по ноябрь 2027 года. Их задача — оценить надежность, экономическую целесообразность и востребованность беспилотной доставки в условиях большой территории и сложной транспортной инфраструктуры региона.

В Якутии также развивается собственная база для производства беспилотников. В 2025 году на территории технопарка «Якутия» открылся научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Полярный». Его резиденты разрабатывают дрон-станции «Пасека», аппараты «Муравей 24» и «Шмель», комплекс «Канатоходец», а также комплектующие для БАС.

Параллельно ведется подготовка специалистов. Обучение в центре прошли 63 человека, еще 20 слушателей приступили к занятиям в рамках пятого потока.

В республике действует концепция развития беспилотной авиации до 2030 года с перспективой до 2035-го. Она предусматривает создание производственной и испытательной инфраструктуры, подготовку кадров и внедрение беспилотных технологий в различные отрасли экономики. Результаты эксперимента 2027 года определят перспективы масштабирования грузовых перевозок дронами в регионе.