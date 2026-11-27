Гуманоиды будут забирать посылки у роверов и передавать их получателям внутри зданий

Яндекс до конца 2026 года планирует запустить пилотный проект по доставке заказов с помощью человекоподобных роботов. На первом этапе испытания пройдут в четырех локациях. Предполагается, что гуманоиды будут работать совместно с роверами: роботы-доставщики привезут заказ к зданию, а человекоподобные машины передадут его непосредственно получателю внутри.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на ИТ-рынке, проект призван решить одну из проблем роверов — невозможность самостоятельно преодолевать лестницы, пороги и другие препятствия в зданиях. В пресс-службе Яндекса подтвердили тестирование доставки заказов от роботов до рабочих мест сотрудников, но подробности проекта пока не раскрыли.

Эксперты отмечают, что на данном этапе речь идет скорее об отработке технологий, чем о полноценном коммерческом сервисе. Среди основных ограничений — недостаточная автономность, небольшая грузоподъемность, сложности с открыванием дверей и перемещением по лестницам. Кроме того, гуманоиды требуют регулярной подзарядки и обслуживания.

По оценкам специалистов, массовое применение таких машин в доставке пока экономически невыгодно: их эксплуатация обходится дороже услуг курьеров и использования роверов. В перспективе роботы могут помочь справляться с сезонными всплесками заказов и нехваткой персонала, однако до регулярной доставки гуманоидным машинам еще предстоит пройти этап испытаний.