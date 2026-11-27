На новый рынок вышли чипы Ascend 950PR и 950DT, а также вычислительная система Atlas 950 для больших ИИ-нагрузок.

Huawei начала поставки собственных ИИ-ускорителей в Южную Корею, выйдя на новый зарубежный рынок с продукцией линейки Ascend. Компания предлагает не только отдельные процессоры Ascend 950PR и 950DT, но и полноценную вычислительную систему Atlas 950. Об этом сообщает DigiTimes.

Для выхода на южнокорейский рынок Huawei заранее заключила соглашения с дистрибьюторами и подготовила техническое обучение, ценообразование и локальный маркетинг. Распространять продукцию и работать с заказчиками компании помогут местные партнёры, в том числе SK Shieldus. Таким образом, Huawei намерена продавать как отдельные полупроводниковые компоненты, так и готовые вычислительные решения.

Источник изображения: Huawei

Два новых ускорителя рассчитаны на разные этапы работы с искусственным интеллектом. Ascend 950PR предназначен прежде всего для инференса — выполнения уже обученной нейросети и генерации ответов. Он ориентирован на поисковые системы, платформы ранжирования и интерактивные сервисы. Ascend 950DT, напротив, предназначен для обучения больших моделей и предварительного обучения нейросетей, для которых важны высокая ёмкость памяти и пропускная способность.

Huawei позиционирует серию Ascend 950 как альтернативу ускорителям Nvidia. Выход на южнокорейский рынок означает прямое столкновение с американским производителем, который также намерен расширять присутствие в стране при участии местных производителей микросхем. Помимо Южной Кореи, интерес к продажам ускорителей Huawei проявляет Малайзия: там рассматривают возможность поставок Ascend 910C для оснащения центров обработки данных.

Поставки в Южную Корею переводят зарубежную экспансию ИИ-ускорителей Huawei из стадии подготовки в стадию коммерческих продаж. Компания предлагает рынку сразу несколько уровней решений — от отдельных чипов для обучения и запуска нейросетей до крупных вычислительных комплексов Atlas 950.