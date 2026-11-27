Dell и Supermicro предупредили покупателей в Малайзии, Сингапуре, Таиланде и Индонезии, что заказы с ускорителями Nvidia не будут отгружены

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Nvidia распорядилась остановить поставки серверов с её ИИ-ускорителями в 4 страны Юго-Восточной Азии: Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Производственные партнёры компании, включая Dell и Supermicro, уже предупредили покупателей, что не смогут отгрузить заказанное оборудование.

Решение последовало за введением новых экспортных ограничений США, вступивших в силу на прошлой неделе. Теперь для поставок передовых ИИ-ускорителей в ряд стран Юго-Восточной Азии требуются специальные экспортные лицензии. Вашингтон пытается перекрыть маршруты, через которые китайские компании, по оценкам американских властей, могут получать доступ к современным вычислительным мощностям в обход прямых ограничений на экспорт в Китай.

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Под ограничения попали не только отдельные микросхемы, но и серверы, в которые партнёры Nvidia устанавливают её ускорители. По данным Financial Times, производители сообщили заказчикам в четырёх странах, что Nvidia не разрешит отправлять их оборудование. Это затрагивает сразу несколько рынков, через которые проходят поставки серверных систем для ИИ-инфраструктуры.

Пока неизвестно, насколько долго продлится остановка. По данным издания, Nvidia и её партнёры могут пересматривать процедуры поставок с учётом новых требований американского экспортного контроля. Reuters отмечает, что Nvidia, Dell и Supermicro не ответили на запросы о комментариях.

Дополнительное внимание американских властей привлекает сингапурская компания Megaspeed, партнёр Nvidia, которая сдаёт вычислительные мощности в аренду через собственные дата-центры. Она оказалась под подозрением в возможном незаконном перенаправлении передовых ИИ-ускорителей в Китай. Новые ограничения затрудняют поставки оборудования через несколько азиатских рынков, однако пока речь идёт об остановке конкретных отгрузок, а не о бессрочном запрете продаж во всех четырёх странах.