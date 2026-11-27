Исследование показало, у какого оператора быстрее откликается сеть и чье соединение реже дает сбои в трех крупнейших аэропортах столицы

Кто лучше ловит в аэропортах Москвы: названы лидеры мобильного интернета ⁠ 2

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily оценило качество мобильного интернета в трех крупнейших аэропортах Московского авиационного узла — Шереметьево, Домодедово и Внуково. Средняя задержка сигнала в сетях четырех операторов составила 52 мс, а доля успешных загрузок эталонной веб-страницы Kepler достигла 99,2%.

Наименьший Ping (среднее значение задержки сигнала) показал «Билайн» — 40 мс. Второе место заняла T2 с результатом 46 мс, далее следуют МТС (50 мс) и «МегаФон» (72 мс).

По надежности соединения лидировали сразу три оператора: «Билайн», «МегаФон» и T2 обеспечили успешную загрузку страницы во всех проверенных случаях. Результат МТС составил 96,7%.

Измерения проводились в первую неделю ноября 2026 года с помощью сертифицированного комплекса TEMS Investigation и смартфонов с SIM-картами четырех операторов. Для оценки использовались два параметра: время отклика сети и успешность загрузки страницы Kepler, включающей текст, изображения и видео.

Исследование охватило крупнейшие аэропорты столицы, где мобильные сети испытывают переменную нагрузку из-за большого скопления пассажиров и расписания авиарейсов. Полученные результаты позволяют оценить, насколько стабильно пассажиры могут пользоваться онлайн-сервисами, проверять информацию о вылетах и вызывать такси.