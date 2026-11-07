Изменения в One UI 9.5 будут крошечными, Samsung сосредоточилась на крупнейшем в истории обновлении One UI 10, по данным Ice Universe

Известный инсайдер Ice Universe заявил, что изменения в оболочке One UI 9.5 окажутся очень незначительными.

По его данным, Samsung направила основные ресурсы на подготовку One UI 10, которая должна стать крупнейшим обновлением программной платформы компании за всю историю.

В One UI 9.5, основанной на Android 17, ожидаются преимущественно косметические улучшения, более плавные анимации, обновление отдельных элементов оформления и новые функции штатных приложений.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Среди обнаруженных ранее нововведений упоминаются блокировка приложений, расширенные возможности Galaxy AI и улучшенный поиск в приложении «Телефон». Выход One UI 9.5 ожидается в начале 2027 года вместе с семейством Galaxy S27.

Гораздо более серьезные изменения готовятся для One UI 10. По предварительным данным, оболочка получит масштабное обновление дизайна, анимаций, взаимодействия между приложениями и устройствами экосистемы Samsung. Также ожидается более глубокая интеграция искусственного интеллекта. Система, предположительно построенная на Android 18, может дебютировать летом 2027 года вместе со складными смартфонами Galaxy Z Fold 9 и Galaxy Z Flip 9. При этом конкретный перечень изменений пока не раскрывается.