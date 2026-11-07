Полный привод в базе, дизель на 136 сил и шестиступенчатая «механика»: производство нового УАЗа «Патриот X» стартует в ноябре

Ульяновский автозавод планирует начать серийное производство и продажи обновлённого внедорожника УАЗ «Патриот» в ноябре 2026 года. Об этом сообщили в компании «Соллерс», владеющей предприятием.

Главным техническим новшеством «Патриота Х» станет появление дизельной версии. Она получит 2,0-литровый турбодизель мощностью 136 л. с., разработанный китайской компанией JAC. В паре с ним будет работать новая шестиступенчатая механическая коробка передач, сборку которой наладили на Заволжском моторном заводе.

Бензиновая модификация сохранит прежний атмосферный двигатель объёмом 2,7 л мощностью 150 л. с. Полный привод с подключаемой передней осью останется стандартным для всех версий. Вместо прежнего решения внедорожник оснастят электромеханической раздаточной коробкой с круговым селектором на центральной консоли.

Внешне обновлённую модель можно будет узнать по изменённой решётке радиатора, новым легкосплавным дискам и полностью светодиодной оптике. В салоне появятся новый руль с кожаным ободом и магниевым каркасом, дополнительные USB-разъёмы, включая USB-C, а также обновлённая центральная консоль. В оснащение войдут однозонный климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и двухуровневый подогрев передних сидений.

Также для автомобилей нового модельного ряда предусмотрена модернизированная система активной безопасности TCS НАМИ с функциями противобуксовочной системы, помощи при старте на подъёме и электронной блокировки дифференциала.