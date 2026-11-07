Маск обещает увеличить пропускную способность Starlink в 100 раз за три года — она достигнет 80 Пбит/с

Спутники Starlink V3 увеличат пропускную способность сети в 10 раз, а Starlink V4 — еще в 10 раз

SpaceX рассчитывает в ближайшие два-три года увеличить пропускную способность спутниковой сети Starlink примерно в 100 раз. Об этом предприниматель рассказал в интервью Рону Бэрону. Если прогноз Илона Маска сбудется, её суммарная ёмкость может вырасти с нынешних 800 Тбит/с до 80 Пбит/с.

Маск обещает увеличить пропускную способность Starlink в 100 раз за три года — она достигнет 80 Пбит/с
Источник изображения: SpaceX

По словам главы SpaceX, сейчас на орбите находятся около 11 тыс. спутников Starlink, большинство из которых относятся к версии V2. Компания уже начала запускать аппараты V3, возможности каждого из которых более чем в десять раз превосходят предшественников. При этом SpaceX намерена вывести на орбиту в десять раз больше спутников нового поколения.

Первые 26 действующих спутников Starlink V3 были развёрнуты во время 14-го испытательного полёта Starship в сентябре. Следующим этапом станет переход на версию V4: по словам Маска, такие аппараты будут примерно в десять раз мощнее V3.

Указанные 800 Тбит/с — это суммарная пропускная способность спутниковой группировки, а не скорость подключения отдельного абонента. Стократный рост этого показателя позволит сети обслуживать значительно больше пользователей и передавать существенно большие объёмы данных.

Кроме того, предприниматель допустил, что SpaceX в будущем может приобрести одну из традиционных телекоммуникационных компаний. Это позволило бы получить доступ к дополнительным радиочастотам и эффективнее использовать имеющийся спектр. Конкретных кандидатов на покупку Маск не назвал.

Сети и серверыSpaceXStarlinkИсточники:ТАССTesla North

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