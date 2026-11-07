iOS 27 лишила iPhone возможности воспроизводить видео через HDMI при заблокированном экране

После установки iOS 27 владельцы iPhone столкнулись с ошибкой при выводе видео на внешние дисплеи через HDMI.

Если раньше можно было подключить смартфон к телевизору или другому экрану, заблокировать его и продолжить просмотр, то теперь в ряде приложений трансляция прекращается сразу после блокировки устройства. На проблему обратили внимание пользователи Reddit, в том числе владельцы очков дополненной реальности, подключаемых к iPhone.

Неисправность воспроизводится, в частности, при использовании YouTube и Netflix. При этом она затрагивает не все приложения: например, VLC продолжает нормально передавать изображение на внешний экран даже при выключенном дисплее смартфона. Причину связывают с изменением механизма работы iOS 27. Теперь приложения должны самостоятельно регистрировать определенные сеансы воспроизведения видео на подключенных дисплеях, тогда как раньше операционная система предоставляла необходимые разрешения автоматически.

Пока Apple не выпустила исправление, пользователям приходится оставлять экран iPhone включенным на протяжении всего просмотра. Чтобы сократить расход заряда аккумулятора, можно уменьшить яркость дисплея, однако это не решает проблему полностью. Особенно неудобно такое ограничение при использовании AR-очков, например XREAL Air 2: случайное касание экрана может прервать просмотр или вызвать нежелательное действие. О сроках устранения ошибки Apple пока не сообщала.