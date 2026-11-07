Необычное пьезоэлектрическое охлаждение и беспроводная зарядка. Huawei Wind Chaser поступил в продажу в Китае

За 42 доллара

Huawei начала продажи охлаждающей подставки Wind Chaser, представленной 28 октября на мероприятии Double Eleven Renewal Season All-Scenario New Product Launch. Устройство оценили в 299 юаней (около 42 долларов).

Главной особенностью новинки стала система воздушного охлаждения на основе пьезоэлектрической технологии. Вместо традиционного вентилятора с лопастями используется сверхтонкий встроенный пьезоэлектрический механизм с керамическими элементами.

Необычное пьезоэлектрическое охлаждение и беспроводная зарядка. Huawei Wind Chaser поступил в продажу в Китае
Источник изображения: ithome // Huawei

Подставка выполнена из алюминиевого сплава, оснащена складным держателем и скрытым шарнирным соединением. Для фиксации смартфона предусмотрена микроскопическая присоска, работающая по принципу лап геккона: она позволяет неоднократно прикреплять и снимать устройство. Конструкция объединяет охлаждающий модуль и подставку для смартфона, обеспечивая отвод тепла во время использования.

Wind Chaser оснащена аккумулятором, обеспечивающим до 2,5 часа автономной работы. Предусмотрены проводная и беспроводная зарядка. В разложенном положении встроенная батарея одновременно питает охлаждающую систему и подключенное устройство. После складывания активируется интеллектуальная обратная беспроводная зарядка: когда смартфон полностью заряжен, энергия начинает поступать от него к аккумулятору подставки.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:ithome

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