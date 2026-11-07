6500 мА·ч, IP65 и прочный корпус. Представлен Vivo Y6k за $240

Vivo пополнила линейку доступных смартфонов моделью Y6k. Новинка представлена в единственной конфигурации 6/128 ГБ, цена — $240.

Смартфон оснащён 6,74-дюймовым экраном IPS с разрешением 1600 × 720 пикселей. Заявленная пиковая яркость — 1200 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6300.

Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, фронтальной — 5 Мп. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Производитель утверждает, что батарея способна сохранять рабочие характеристики до пяти лет. Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16.

Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель, порт USB-C и разъем 3,5 мм. Корпус защищён от пыли и воды в соответствии со степенью IP65, также аппарат отмечен сертификатом SGS на устойчивость к падениям. Габариты устройства составляют 167,4 × 77,1 × 8,39 мм, вес — 209 г. Vivo Y6k доступен в синем, белом и чёрном цветах.