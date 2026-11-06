Nvidia закручивает гайки: компания хочет знать, где находится каждый её ускоритель — чтобы они не попали в Китай

Nvidia берёт ИИ-чипы под цифровой колпак

Nvidia ужесточает контроль за использованием своих ИИ-ускорителей в Юго-Восточной Азии. Теперь местные облачные провайдеры, желающие получить статус официального партнёра Nvidia Cloud Partner (NCP), должны подключиться к системе мониторинга Fleet Intelligence. Как сообщает Bloomberg, таким образом компания пытается затруднить попадание американских чипов на китайский рынок через посредников и нелегальные каналы поставок.

Nvidia закручивает гайки: компания хочет знать, где находится каждый её ускоритель — чтобы они не попали в Китай
Источник изображения: Nvidia

Статус NCP даёт облачным платформам преимущественный доступ к востребованным ускорителям Nvidia. Теперь производитель использует эти преимущества как инструмент давления: желающие получить партнёрский статус должны зарегистрироваться в Fleet Intelligence. Система собирает сведения об оборудовании Nvidia, установленном в инфраструктуре компаний, включая данные о местонахождении отдельных ускорителей. Это позволяет лучше понимать, где именно используются чипы после их продажи.

Пока речь не идет о безусловной передаче всех данных непосредственно Nvidia или американским властям. Участие в Fleet Intelligence за пределами нового требования для партнёров остаётся добровольным, а сама система не отправляет производителю координаты оборудования автоматически. Также неизвестно, заставят ли уже действующих партнёров подключиться к мониторингу для сохранения своего статуса и распространится ли новое правило на другие регионы. Nvidia не стала комментировать ситуацию.

Ужесточение контроля происходит на фоне растущего давления со стороны Вашингтона. Американским компаниям запрещено продавать передовые ИИ-ускорители китайским покупателям без специальных разрешений, однако власти считают, что оборудование на миллиарды долларов всё равно попадает в Китай через посредников. Юго-Восточная Азия стала одним из ключевых транзитных регионов для подобных поставок. В частности, ранее американские прокуроры обвинили связанных с Super Micro лиц в организации схемы переправки серверов с ускорителями Nvidia в Китай на сумму около $2,5 млрд.

Fleet Intelligence представили ещё в конце прошлого года как инструмент управления инфраструктурой дата-центров. Программа использует телеметрию графических процессоров и сетевые задержки, чтобы оценивать их местонахождение, а также отслеживать состояние оборудования. Теперь эта технология получает дополнительное применение — контроль за тем, чтобы дорогостоящие ускорители не оказывались у покупателей, которым запрещено их приобретать.

ВидеокартыNvidiaИсточники:Toms HardwareBloomberg

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