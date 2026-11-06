Эта видеокарта окрашена в редкий на этом рынке цвет. Vestarmor выпустила почти полностью красную Radeon RX 9070 XT ⁠ 2

Китайская компания Vestarmor выпустила видеокарту в редком для этого класса устройств цвете. RX 9070 XT Super Alloy Pro, как можно видеть на фото, окрашена в красный.

В красный тут окрашен кожух системы охлаждения и даже задняя панель с видеоразъёмами. К сожалению, сама печатная плата осталась чёрной, но всё же подобных красных карт на рынке почти нет.

Из технических особенностей можно выделить три 8-контактных разъёма питания, три 100-миллиметровых вентилятора, термоинтерфейс Honeywell PTM7950, частоту ядра до 3100 МГц и длину 327 мм. В Китае за новинку просят около 1090 долларов.