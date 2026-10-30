После атак на дата-центры «Яндекс» восстановил все сервисы

«Яндекс» сообщил о восстановлении всех сервисов для пользователей и для бизнеса после атак на БПЛА на дата-центры компании.

В октябре 2026 года несколько дата-центров Яндекса подверглись атакам БПЛА, была повреждена часть инфраструктуры компании. Эти события произошли после окончания отчетного периода и не повлияли на результаты за третий квартал этого года. Компания продолжает оценивать последствия атак на дата-центры. Яндекс восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса — в них доступны ключевые функции. Инженеры компании работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме. «Яндекс»

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«Масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают Яндексу устойчивость к внешним вызовам. Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и клиентами. Яндекс фокусируется на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределённой модели её работы»,— говорится в пресс-релизе компании.

Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября. До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников. «Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. Минцифры помогло «Яндексу» оперативно найти резервные площадки для переноса ключевых систем после ударов беспилотников по дата-центрам.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» принимает меры и взаимодействует с Вооруженными силами РФ по защите своей инфраструктуры на фоне атак на дата-центры в России.