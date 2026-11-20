13500 мА•ч и экран почти 7 дюймов получит новый Honor X. Также на подходе Honor Power 3 и широкий моноблок

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о планах Honor выпустить до китайского Нового года еще один смартфон серии X.

Устройство среднего класса получит аккумулятор емкостью около 13 500 мА•ч и большой экран диагональю 6,96 или 7 дюймов. Главной особенностью новинки станет продолжительное время автономной работы.

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Параллельно Honor продолжает разработку смартфона Power 3. Он также получит дисплей диагональю около 7 дюймов и аккумулятор повышенной емкости, однако будет оснащен более производительным процессором. Другие характеристики устройства пока не раскрываются.

По данным инсайдера, широкоформатный складной смартфон Honor, вероятнее всего, выйдет уже после китайского Нового года. Выпуск необычного широкого моноблока с нестандартным соотношением сторон предварительно запланирован на первую половину 2027 года.