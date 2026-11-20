200 Мп, Kirin 9030S, 7000 мА•ч и широкий экран 16:9,5. Необычный смартфон Huawei OSTA O1 Pro полностью рассекречен за считанные часы до анонса
Рамка со всех четырех сторон имеет ширину всего 1,05 мм
Huawei сегодня, 20 ноября, представила смартфон OSTA O1 Pro на мероприятии HarmonyOS Smart Travel V8.
Новинка выделяется необычным широким корпусом и плоским 6,39-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5. Рамка со всех четырех сторон имеет ширину всего 1,05 мм, а доля площади экрана на передней панели достигает 96,1%. Устройство будет доступно в трех цветах: фиолетовом «Звездный взрыв», белом «Туманность» и черном «Звездный».
За производительность отвечает однокристальная система Kirin 9030S. Основная камера получила датчик разрешением 200 Мп оптического формата 1/1,28 дюйма с технологией RYYB. Также предусмотрен перископический телеобъектив на 50 Мп с оптическим увеличением 3,7x и дополнительный объектив Red Maple. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мА•ч, поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку.
Толщина корпуса составляет 6,68 мм, масса — 200 г. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Покупателям предложат конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, а также варианты с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Стоимость новинки пока не уточняется.