Huawei сегодня, 20 ноября, представила смартфон OSTA O1 Pro на мероприятии HarmonyOS Smart Travel V8.

Новинка выделяется необычным широким корпусом и плоским 6,39-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5. Рамка со всех четырех сторон имеет ширину всего 1,05 мм, а доля площади экрана на передней панели достигает 96,1%. Устройство будет доступно в трех цветах: фиолетовом «Звездный взрыв», белом «Туманность» и черном «Звездный».

За производительность отвечает однокристальная система Kirin 9030S. Основная камера получила датчик разрешением 200 Мп оптического формата 1/1,28 дюйма с технологией RYYB. Также предусмотрен перископический телеобъектив на 50 Мп с оптическим увеличением 3,7x и дополнительный объектив Red Maple. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мА•ч, поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку.

Толщина корпуса составляет 6,68 мм, масса — 200 г. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Покупателям предложат конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, а также варианты с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Стоимость новинки пока не уточняется.