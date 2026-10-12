«Все ваши деньги в безопасности». После атаки беспилотников на дата-центры Яндекс продолжает восстанавливать «Яндекс Пэй»

Сами деньги не хранятся в дата-центре

«Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. По данным компании, после атаки беспилотников записи о счетах клиентов не пострадали, поскольку хранятся в нескольких копиях на разных площадках.

В пресс-службе пояснили, что непосредственно деньги в дата-центре не хранятся: расположенные там серверы обеспечивают работу сервисов. При этом часть пользователей всё ещё не может воспользоваться приложением.

Сначала о самом главном: все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счёте хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна.
Дима Пирогов, руководитель финтех-направлением Яндекса
«Все ваши деньги в безопасности». После атаки беспилотников на дата-центры Яндекс продолжает восстанавливать «Яндекс Пэй»
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру, однако назвать точные сроки полного возобновления работы «Яндекс Пэй» компания пока не готова. В «Яндексе» подчеркнули, что будут продолжать работы до полного восстановления сервиса.

Атака на дата-центр произошла в ночь на 11 октября. Работа объекта была полностью остановлена, после чего пользователи в России, Казахстане и Киргизии начали сообщать о сбоях в приложениях «Яндекса» и других сервисах. В 16:57 компания объявила, что её сервисы постепенно возвращаются к работе.

Ранее сообщалось, что около 4:00 по московскому времени в одной из зон облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали перебои с электропитанием. Из-за инцидента ряд сервисов «Яндекса» перестал работать или начал функционировать с перебоями.

До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.

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