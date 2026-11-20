С крышкой на 90 градусов, противоскользящим основанием и внутренней колбой из нержавеющей стали.

510 мл, сталь 316L и сохранение температуры до 6 часов. Представлена термокружка Xiaomi за 9 долларов ⁠ 7

Xiaomi представила новую термокружку Mijia объемом 510 мл. Устройство выполнено в белом корпусе и предназначено для кофе и других горячих или холодных напитков.

Производитель заявляет о способности сохранять температуру содержимого до 6 часов. Рекомендованная розничная цена составляет 99 юаней, однако на краудфандинговой платформе новинку предлагают за 59 юаней или 9 долларов.

Внутренняя колба изготовлена из нержавеющей стали марки 316L, которая используется в изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами. Кружка оснащена крышкой с механизмом открывания и закрывания на 90 градусов.

В нижней части предусмотрена силиконовая противоскользящая накладка.