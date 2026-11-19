Представлена совершенно новая Hyundai Elantra: смелый дизайн, моторы до 160 л.с., расход всего 4,4 литра и новая медиасистема Pleos Connect на Android ⁠ 1

Hyundai представила седан Elantra восьмого поколения — премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель 2027 года стала крупнее предшественницы, получила обновлённый (можно даже сказать уникальный) дизайн, модернизированные двигатели и новую мультимедийную систему с искусственным интеллектом. Гибридная версия появится позднее — в 2028 году. Цены и точные сроки начала продаж пока не объявлены.

Новая Elantra выполнена в соответствии с дизайнерской концепцией Art of Steel. Автомобиль получил более широкие крылья, удлинённый капот и выраженные трёхобъёмные пропорции кузова. Габариты седана — 4796 х 1854 х 1425 мм. Колёсная база выросла на 3 см — до 2751 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,26. Увеличенные размеры позволили расширить пространство для пассажиров второго ряда. В оснащение входят задние дефлекторы вентиляции, разъёмы USB-C и, в качестве опции, складывающаяся в пропорции 60:40 спинка заднего дивана.

Базовая бензиновая версия оснащается атмосферным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,0 л. Его мощность составляет 147 л.с., крутящий момент — 179 Н·м. Мотор работает в паре с вариатором с системой ручного управления передачами Shiftronic, привод — передний. Hyundai также доработала трансмиссию, расширив диапазон передаточных отношений и снизив внутреннее трение. Заявленный расход топлива составляет 6,7 л/100 км в смешанном цикле (для версий с 16-дюймовыми колёсами).

Гибридная Elantra 2028 модельного года получила более серьёзные изменения силовой установки. В её основе по-прежнему лежит бензиновый двигатель объёмом 1,6 л, но суммарная мощность гибридной системы выросла со 139 до 155 л.с. Мощность электромотора увеличилась с 32 до 45 кВт (примерно с 44 до 61 л.с.), а ёмкость высоковольтной батареи — с 1,32 до 1,49 кВт·ч. Гибрид использует шестиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Также ему досталась независимая многорычажная задняя подвеска вместо торсионной балки бензиновой версии. Заявленный расход топлива — 4,4 л/100 км в смешанном цикле.

В салоне появилась новая мультимедийная платформа Pleos Connect на базе Android Automotive OS с 12,9-дюймовым экраном Full HD. Медиасистема поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, Wi-Fi и обновления по воздуху. Также предусмотрен голосовой помощник Gleo AI на основе большой языковой модели. Он понимает естественную речь, поддерживает контекст разговора и выполняет несколько команд одновременно. При этом Hyundai сохранила физические кнопки и регуляторы для управления климатом и аудиосистемой. В богатых комплектациях предусмотрены подогрев и вентиляция передних кресел, электропривод водительского сиденья с памятью настроек, атмосферная подсветка и люк.

Бензиновая Elantra 2027 года будет доступна в трёх комплектациях: SE, SEL Sport и Limited. Гибрид предложат в исполнениях SE Blue, SEL Sport Hybrid и Limited Hybrid.