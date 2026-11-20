Команда Яндекса добавила в «Поиск» мини-игру по мотивам Grand Theft Auto VI. Она позволяет пользователям попробовать себя в роли участника полицейской погони прямо на экране смартфона или компьютера.

Чтобы запустить игру, достаточно ввести запрос «ГТА 6» или «GTA 6». На экране появится сцена преследования: полицейские автомобили, вертолёты и спецтехника будут двигаться вслед за курсором. По мере игры интенсивность погони увеличивается, а количество полицейских машин и других участников преследования растёт.

Одновременно Яндекс изучил динамику интереса к серии GTA. По данным компании, в сентябре 2026 года доля соответствующих поисковых запросов снизилась на 20% по сравнению с августом. В октябре спад продолжился, однако в первой половине ноября интерес вновь вырос. Число запросов о GTA увеличилось на 35% относительно периода с 18 по 31 октября, а количество обращений с упоминанием GTA 6 — в 2,5 раза.

Чаще всего за последний год пользователи спрашивали о дате выхода новой части серии и её предполагаемой стоимости. Также заметную долю запросов составили вопросы о скачивании GTA V.