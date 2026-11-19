Учёные разработали гибкий электрод для литий-серных аккумуляторов, который сохраняет электрический контакт при изгибе и установке в конструкции сложной формы. Для этого нанопроволоки никель-кобальт-селенида (NiCo₂Se₄) вырастили непосредственно на углеродной ткани, получив единый проводящий каркас без дополнительного связующего слоя. В цилиндрическом положении собранный аккумулятор сохранял 94% ёмкости по сравнению с плоским состоянием.

Углеродная ткань образует непрерывную сеть проводящих волокон, а нанопроволоки обеспечивают активную поверхность катода. Соединение никеля, кобальта и селена помогает удерживать промежуточные соединения серы, участвующие в работе аккумулятора, и ускоряет электрохимические реакции. При щадящем токе заряда-разряда 0,1 C (10% от номинальной ёмкости аккумулятора) электрод показал удельную ёмкость 1544 мА·ч/г при поляризации 0,13 В. Последний параметр характеризует разницу напряжений при зарядке и разрядке.

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Затем учёные проверили механическую устойчивость материала: электрод подвергли 1000 циклам изгиба с радиусом 2,5 мм. После испытаний нанопроволоки сохранили соединение с углеродными волокнами, а электрическое сопротивление оставалось в диапазоне 3,1–5,4 Ом. Аккумуляторные элементы, собранные с использованием прошедших испытания электродов, сохранили характеристики разряда, сопоставимые с исходными. При установке в цилиндрическую конфигурацию элемент обеспечивал ёмкость 1117 мА·ч/г против 1188 мА·ч/г в плоском состоянии.

Отдельно проверили работу аккумулятора под механической нагрузкой. Его поместили в цилиндрическую конструкцию и постепенно увеличивали давление, одновременно контролируя напряжение. Даже при разрушении внешней полимерной рамы напряжение изменилось лишь с 2,457 до 2,452 В. В дополнительном испытании аккумулятор продолжал питать светодиод без видимого мерцания.

Наконец, аккумуляторные элементы установили в полые конструкции овальной, квадратной и цилиндрической формы, а также в деталь, имитирующую ножку дрона. После установки и фиксации электрические характеристики оставались стабильными, а в варианте с ножкой дрона удалось сохранить питание светодиода. При этом речь пока не идёт о готовом несущем корпусе беспилотника с интегрированным аккумулятором: учёные продемонстрировали совместимость элемента с деталями сложной формы и сохранение его работоспособности. Эффективное снижение массы конструкции и увеличение времени полёта запланированы к проверке в следующих исследованиях.