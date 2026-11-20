Xiaomi представила портативную электробритву Mijia Portable Electric Shaver Pro Straight Handle Multi-Effect Edition. Сбор средств коллективного финансирования на устройство на фирменной платформе Xiaomi Youpin стартует 2 декабря, на этом этапе бритву можно будет приобрести за $46.

Mijia Portable Electric Shaver Pro Straight Handle Multi-Effect Edition получила вытянутый корпус с прямой рукояткой, изготовленный по технологии точного литья. Предусмотрены два варианта оформления — Glacier Silver и Twilight Gray. Сетка — с волнообразной структурой и изогнутыми канавками, направляющими щетину к режущим элементам. Сетка изготовлена из стали с низким содержанием никеля, что, по заявлениям производителя, снижает раздражение кожи.

Устройство оснащено высокоскоростным мотором, вращающимся примерно на 8500 об/мин. В сочетании с интеллектуальным чипом он отслеживает состояние щетины в реальном времени и автоматически регулирует мощность и скорость работы, адаптируясь к разной густоте и жёсткости волос.

Головка бритвы может отклоняться в двух направлениях на 10 градусов, что позволяет ей лучше прилегать к коже и обрабатывать труднодоступные участки, включая область губ и линию подбородка.

Бритва защищена в соответствии со степенью IPX8, поэтому её можно полностью промывать под водой. Она поддерживает сухое и влажное бритьё, автономность достигает 60 дней. Полная зарядка занимает около двух часов, предусмотрена возможность зарядки через USB Type-C даже во время использования.

Крышка, бритвенная головка и корпус оснащены магнитными креплениями, что упрощает разборку и очистку. В комплект также входит дорожный чехол с отдельным внутренним карманом для триммера для бакенбардов и насадки для удаления волос в носу.