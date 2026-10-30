После атак на российские дата-центры «Ростелеком» взаимодействует с Вооруженными силами РФ

«Ростелеком» принимает меры и взаимодействует с Вооруженными силами РФ по защите своей инфраструктуры на фоне атак на дата-центры в России, о чем рассказал президент госкомпании Михаил Осеевский.

«Меры, конечно, принимаются. Это очень важный и своевременный элемент. Понятно, что эти задачи решаются комплексно, и средствами пассивной защиты, во взаимодействии с Вооруженными силами Российской Федерации», — заявил он.

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Он также добавил, что перетока клиентов в ЦОДы «Ростелекома» из дата-центров «Яндекса» и VK нет. Эти две компании осенью столкнулись с атаками БПЛА на свои объекты.

«Наши коллеги из «Яндекса», VK очень быстро восстановили свою инфраструктуру, поэтому нет какого-то перетока, чтобы все бежали из этих ЦОДов в наши. Мы на самом деле друг другу помогаем — и сотрудниками, и технологиями, поэтому в этой части ничего не происходит», — заявил Осеевский.

Атака на дата-центр во Владимире произошла в ночь на 11 октября. До этого еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников. «Яндекс» сообщил, что деньги пользователей «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, несмотря на повреждение дата-центра во Владимире. Минцифры помогло «Яндексу» оперативно найти резервные площадки для переноса ключевых систем после ударов беспилотников по дата-центрам.