Xiaomi открыла предзаказы на новый очиститель воздуха Mijia All-Effect Air Purifier 2 Ultra. Устройство уже появилось на площадке JD.com, цена для первых покупателей —5800 юаней ($810).

Новинка позиционируется как комплексное решение для очистки воздуха в доме и, по заявлениям производителя, способна бороться со 147 типами загрязнителей. В устройстве реализована обновлённая система каталитического разложения альдегидов Aldehyde Decomposition 2.0, предназначенная для борьбы с веществами, которые выделяются из мебели, строительных материалов и отделки после ремонта. Она рассчитана на удаление альдегидов, бензольных соединений, алканов и других газообразных загрязнителей. В Xiaomi утверждают, что новая система обеспечивает длительное каталитическое разложение вредных веществ без необходимости замены специального фильтра для этой функции.

Очиститель также заявлен как средство борьбы со 108 типами запахов. Он должен эффективно устранять запахи домашних животных, кухонные и другие бытовые запахи, а также задерживать аллергены, включая пыльцу, клещей и шерсть животных. Для борьбы с бактериями и вирусами предусмотрено специальное двухслойное покрытие и ультрафиолетовая система.

Среди особенностей Mijia All-Effect Air Purifier 2 Ultra — горизонтальный воздушный поток на расстояние до 10 метров, система из двух вентиляторов с трёхсторонним распределением воздуха и выдвижной верхний воздуховод. Последний может подниматься и опускаться, меняя направление подачи воздуха. В устройстве также установлены два миллиметровых радара, которые определяют положение человека в помещении. На основе полученных данных очиститель может переключаться между тремя режимами подачи воздуха с учётом присутствия и расположения людей.

Новинка поддерживает экосистему Xiaomi HyperOS Connect и интеграцию с приложением Mi Home, умными колонками и домашними дисплеями. Пользователь сможет управлять устройством дистанционно, голосом, а также включать его в сценарии автоматизации умного дома.