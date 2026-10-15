После ударов по трём дата-центрам «Яндексу» помогли экстренно перенести системы

Минцифры помогло «Яндексу» оперативно найти резервные площадки для переноса ключевых систем после ударов беспилотников по дата-центрам. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, как пишет Коммерсантъ.

В компании продолжают устранять последствия атак и переносить оставшиеся системы на сторонние площадки. При этом «Яндекс» не стал раскрывать, куда именно перемещает вычислительные мощности. В пресс-службе подчеркнули, что компания уже много лет развивает распределённую инфраструктуру и системы резервирования, в том числе с использованием независимых внешних площадок.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

За последние дни удары беспилотников затронули три дата-центра «Яндекса» — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Перенос критически важных систем должен помочь снизить риск масштабных перебоев при повреждении отдельных объектов. Ранее сбои затронули различные сервисы компании, включая такси, доставку еды, платежи и инструменты для работы с искусственным интеллектом.

Большинство сервисов облачной платформы Yandex Cloud для разработки искусственного интеллекта восстановили работу после сбоя.