После ударов по трём дата-центрам «Яндексу» помогли экстренно перенести системы
Минцифры помогло компании найти резервные площадки для размещения инфраструктуры
Минцифры помогло «Яндексу» оперативно найти резервные площадки для переноса ключевых систем после ударов беспилотников по дата-центрам. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, как пишет Коммерсантъ.
В компании продолжают устранять последствия атак и переносить оставшиеся системы на сторонние площадки. При этом «Яндекс» не стал раскрывать, куда именно перемещает вычислительные мощности. В пресс-службе подчеркнули, что компания уже много лет развивает распределённую инфраструктуру и системы резервирования, в том числе с использованием независимых внешних площадок.
За последние дни удары беспилотников затронули три дата-центра «Яндекса» — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Перенос критически важных систем должен помочь снизить риск масштабных перебоев при повреждении отдельных объектов. Ранее сбои затронули различные сервисы компании, включая такси, доставку еды, платежи и инструменты для работы с искусственным интеллектом.
Большинство сервисов облачной платформы Yandex Cloud для разработки искусственного интеллекта восстановили работу после сбоя.