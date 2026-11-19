Похоже, модули памяти DDR6 для обычных потребительских ПК могут быть заметно компактнее привычных нам модулей DIMM всех предыдущих поколений.

Организация JEDEC опубликовала предварительную версию стандарта памяти DDR6, где описаны различных технически характеристики, и в том числе есть данные о размерах будущих модулей. Это не окончательные спецификации, но всё же их могут принять. В этом случае нас ждёт модуль DDR6 длиной всего 74 мм. Обычные DIMM для сравнения характеризуются длиной 133 мм, то есть новый может быть почти вдвое короче. Заодно это всего на несколько миллиметров длинее мобильного SO-DIMM.

Уменьшенные размеры JEDEC рассматривает не просто так, и задачу, которую решит уменьшение модулей, касается вовсе не потребительского рынка. Маленькие модули пригодятся в серверном сегменте, где уменьшенные размеры позволят разместить в тех же размерах систем больше памяти.

При этом JEDEC рассматривает и другие варианты включая RDIMM, UDIMM и CAMM. Предлагаемый стандарт поддерживает плотность размещения кристаллов DRAM до 128 Гб, что эквивалентно 16 ГБ на кристалл. JEDEC также работает над улучшением технологии многослойной компоновки кристаллов, что может увеличить емкость без необходимости использования более крупных модулей памяти.

Что касается остального, можно выделить скорость передачи данных 12,8 ГТ/с, а ширина шины вырастет с 64 до 96 бит.