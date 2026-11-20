Спектрометр MIXS успешно пережил восемь лет космического путешествия и уже проверил свои возможности на Крабовидной туманности.

Научная команда международной миссии BepiColombo получила первые рентгеновские снимки космических объектов после прибытия аппарата к Меркурию.

Изображения, в том числе Крабовидной туманности, были сделаны при помощи высокочувствительного рентгеновского спектрометра MIXS. Об этом сообщила пресс-служба британского Лестерского университета. Прибор разрабатывался для изучения рентгеновского излучения поверхности Меркурия, которое позволяет определять химический состав горных пород планеты.

Источник изображения: ТАСС // ESA/ CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard Licence

Полноценные проверки MIXS начались осенью 2026 года после отделения транспортного модуля MTM, который ранее закрывал обзор прибора. Полученные изображения Крабовидной туманности подтвердили исправность всех основных компонентов спектрометра. По словам руководителя проекта Эммы Банс, детектор успешно выдержал восьмилетнее путешествие к Меркурию, несмотря на воздействие космической радиации и солнечных заряженных частиц. На снимках также не обнаружили засветов и других технических помех.

В ближайшие месяцы специалисты планируют завершить калибровку и подготовку MIXS к основной научной программе. После этого спектрометр начнет исследовать рентгеновское свечение поверхности Меркурия, анализ которого поможет раскрыть особенности химического и геологического состава планеты. BepiColombo — совместная миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований, включающая два научных аппарата: европейский MPO и японский MMO.