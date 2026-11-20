Изображение нового устройства Nothing, ориентированного на искусственный интеллект, появилось в социальных сетях. Гаджет засветился на фотографии, опубликованной участником шведской группы Swedish House Mafia и диджеем Себастьяном Ингроссо, который отметил аккаунт Nothing. Утечка согласуется с предыдущими анонсами главы компании Карла Пея, а инсайдер Йогеш Брар подтвердил, что на снимке показана разрабатываемая ИИ-новинка.

Устройство выполнено в компактном прямоугольном корпусе и, судя по изображению, лишено дисплея. На одной из сторон расположены красный и зеленый световые индикаторы, кнопка записи, ранее показанные в тизере Пея, а также крупная клавиша с надписью Talk. На нижней грани можно заметить разъем с контактами, предположительно предназначенный для подключения аксессуаров. Гаджет достаточно небольшой, чтобы помещаться в кармане или лежать на рабочем столе.

Официальные характеристики и стоимость пока не раскрываются. Предполагается, что устройство будет ориентировано на голосовое управление, запись разговоров, создание заметок и, возможно, перевод в реальном времени. Карл Пей ранее называл новинку ИИ-устройством, возможности которого невозможно реализовать в виде обычного приложения, и подчеркивал отсутствие экрана.

Начало поставок ожидается в декабре 2026 года. Nothing позиционирует гаджет как специализированный инструмент для работы с ИИ, а не замену смартфону.