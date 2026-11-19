2 победителя получат до $250 000 каждый, доступ к технологиям NASA и бесплатным испытаниям прототипов

NASA объявило конкурс AMPERE (Advanced Mid-Power Electric Rocket Challenge), в рамках которого американским компаниям предложат разработать прототипы электрических двигателей Холла средней мощности. На поддержку проекта выделено $500 000: агентство может выбрать двух победителей, каждый из которых получит до $250 000, доступ к разработкам NASA и возможность бесплатно испытать двигатель на инфраструктуре агентства.

Двигатели Холла используют электрическое поле для разгона рабочего газа, создавая тягу при сравнительно небольшом расходе топлива. Такие системы применяются для управления движением спутников и космических роботизированных аппаратов. NASA рассматривает двигатели средней мощности как важную технологию для будущих государственных и коммерческих космических миссий.

Источник изображения: NASA/Michelle M. Murphy

Конкурс разделён на 3 этапа. Сначала участники представят концепцию двигателя, план производства, а также расчёты его стоимости и характеристик. На втором этапе отобранные команды разработают прототипы совместно со специалистами NASA. Они также смогут бесплатно получить лицензии на раннее использование технологий двигателей Холла, разработанных агентством и рассчитанных на работу с криптоном в качестве рабочего газа. На заключительном этапе прототипы испытают в Исследовательском центре NASA имени Гленна в Кливленде.

Победители получат не только финансирование, но и доступ к экспертам NASA, современным технологиям и испытательным комплексам без дополнительной платы. AMPERE стал первым конкурсом серии Tech Maturation Prize, направленной на ускорение разработки технологий для миссий NASA. Проект курируют Исследовательский центр имени Гленна и Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).