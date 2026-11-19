Компания отправит для Mitsubishi Electric на орбиту малый спутник для будущей группировки

Европа получила ещё одного потенциального конкурента SpaceX: испанская PLD Space подписала первый коммерческий контракт на запуск ракеты Miura 5

Испанская компания PLD Space подписала первый коммерческий контракт на запуск: японская Mitsubishi Electric заказала выведение малого спутника на ракете Miura 5. Аппарат отправится в космос во время второго испытательного полёта носителя на низкую околоземную орбиту. Дату запуска пока не назначили — она будет зависеть от результатов первого испытания.

PLD Space рассчитывает провести первый орбитальный испытательный полёт Miura 5 в первой половине 2027 года. Стартовать ракета должна из Французской Гвианы.

Таким образом, коммерческая миссия Mitsubishi Electric состоится не раньше второго испытательного запуска, а её сроки пока остаются открытыми.

Спутник будет использоваться для развития и эксплуатации будущей многоспутниковой группировки Mitsubishi Electric. Финансовые условия контракта стороны не раскрыли.

При этом Mitsubishi Electric уже выступает стратегическим партнёром и инвестором PLD Space. В сентябре японская компания возглавила раунд дополнительного финансирования испанского разработчика на €108 млн. Новый контракт стал первым коммерческим заказом на запуск, но заключён он с уже тесно связанным с PLD Space партнёром.

PLD Space провела в 2023 году первый в Европе полностью частный суборбитальный запуск ракеты. Теперь компания готовится перейти к орбитальным полётам. Её развитие происходит на фоне стремления Европы создать собственные возможности для выведения малых спутников и снизить зависимость от американской SpaceX.