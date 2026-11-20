7200 мАч, 100 Вт, Snapdragon 8 Elite Gen 6, 200 Мп и годовая гарантия с заменой устройства. Xiaomi 18 уже можно заказать в Китае

Китайские магазины Xiaomi Home начали принимать предварительные заявки на базовый Xiaomi 18. Покупателям предлагают внести возвратный депозит в размере около $15, а среди бонусов упоминаются годовая гарантия с заменой устройства и рассрочка без процентов. По предварительным данным, смартфон представят в Китае уже в декабре.

На официальном тизере изображена белая коробка под красной тканью, название самого смартфона и отметка о сотрудничестве с Leica. Надпись на изображении приглашает зарезервировать устройство и принять участие в розыгрыше подарков. Ранее смартфон уже фигурировал в заказах китайских дилеров, также китайский регулятор 3C подтвердил поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.

По данным инсайдеров (в частности, Digital Chat Station), Xiaomi 18 получит плоский экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением 1,5K и SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6. Основная камера будет представлена тремя модулями: с датчиками 200 Мп в главном модуле и модуле с телеобъективом и 3-кртаным оптическим зумом, а также с 50-мегапиксельным модуле со сверхширокоугольным объективом.

Также смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 7200 мАч, оболочку HyperOS 4 на базе Android 17.

В отличие от Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, базовая модель не получит дополнительный экран на задней панели.

Старшие модели линейки уже вышли на глобальный рынок, а вот выйдет ли Xiaomi 18 за пределы КНР — пока вопрос.