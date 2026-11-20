Робот был представлен председателю правительства Михаилу Мишустину во время посещения выставки в рамках форума

Три тонны багажа без водителя: в России представили беспилотный тягач для аэропортов

«Когнитив Пилот» и аэропорт Пулково представили на форуме «Транспортная неделя 2026» беспилотный тягач без кабины для перевозки багажа. Робот разработан в России и производится на предприятии компании в Томске.

Машина предназначена для автономной транспортировки багажных тележек между зоной выдачи багажа и стоянками самолётов. Она способна перевозить грузы общей массой около 3 тонн без участия оператора. По оценкам участников проекта, внедрение таких тягачей позволит ускорить обработку багажа в Пулково на 23%.

Аэропорт стал первой в России площадкой, где начнут испытывать беспилотную технику непосредственно на аэродроме. Тестирование проходит в рамках экспериментального правового режима, установленного правительством на три года. Его действие рассчитано до 2029 года.

По словам представителей Пулково, в перспективе до четверти техники, которая сейчас управляется водителями, планируется перевести на автономное управление.

Особенностью разработки стала способность работать без GPS, в том числе в условиях подавления спутниковой навигации средствами радиоэлектронной борьбы. Первые серийные экземпляры тягача планируется вывести на рынок в ближайшее время.