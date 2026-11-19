Росатом представил «Революцию»: она выдает 320 кВт мощности и заряжает машины при -35 °C ⁠ 2

Росатом представил новую быструю зарядную станцию для электромобилей под названием «Революция». Премьера состоялась на выставке «Транспорт России — 2026» в московском Гостином дворе. Станция предназначена прежде всего для установки на трассах.

Мощность «Революции» — от 150 до 320 кВт. Станция оснащена двумя разъёмами — CCS Combo 2 и GB/T. Если подключён только один автомобиль, большая часть доступной мощности направляется на его коннектор, что ускоряет зарядку.

Одной из особенностей конструкции стало разделение силовых блоков и управляющей электроники. Такое решение позволяет уменьшить нагрев электронных плат и повысить стабильность работы оборудования. Заявленный диапазон рабочих температур — от -35 до 40 °C.

Разработкой занималась компания «Парус электро», входящая в дивизион «АСУ ТП и электротехника» Росатома. Электронные платы и программное обеспечение созданы собственными силами предприятия, всё ПО является отечественным. Запустить зарядную сессию можно с помощью RFID-карты, без необходимости устанавливать мобильное приложение. В перспективе через такую карту можно будет оплачивать и саму зарядку.