Samsung Galaxy S26 Ultra получил полезное обновление камеры с One UI 9.5: режим съемки 24 Мп теперь доступен в один клик

Обновление One UI 9.5 принесло камере Galaxy S26 Ultra новую возможность, о которой Samsung не упомянула в официальном списке изменений. В стандартном приложении «Камера» появился режим фотосъёмки с разрешением 24 Мп. Раньше для его использования требовалось устанавливать отдельное приложение Camera Assistant через Good Lock.

Источник изображения: SamMobile // Asif Shaik

Теперь переключатель разрешения доступен непосредственно в режиме «Фото». Это упрощает съёмку и избавляет пользователей от необходимости устанавливать дополнительное ПО. Пока неизвестно, появится ли такая возможность в других моделях серии — Galaxy S26 и S26 Plus.

Разрешение 24 Мп представляет собой компромисс между детализацией и размером файлов. Такие снимки сохраняют больше мелких деталей и текстур, чем стандартные фотографии на 12 Мп, но занимают меньше места, чем изображения с разрешением 50 или 200 Мп.

Впервые Samsung предложила съёмку с разрешением 24 Мп в серии Galaxy S24 в 2024 году — тогда эта возможность была доступна через приложение Expert RAW. Позднее режим появился в стандартной камере смартфонов Galaxy S26, но для его активации требовался Camera Assistant. Теперь, с выходом One UI 9.5, Samsung наконец встроила эту функцию непосредственно в приложение камеры Galaxy S26 Ultra.

Кроме того, компания работает над режимом Open Gate для видеозаписи, который уже обнаружен в коде текущей версии One UI 9.5, но пока скрыт от пользователей. Не исключено, что функция предназначена для будущей серии Galaxy S27.