Для iPhone 18 Pro, но и не только

60 Вт и большой экран за $15: Ugreen представила свою первую зарядку с нитридом галлия и AVS

Ugreen выпустила новое зарядное устройство с каталожным номером X740 и мощностью 60 Вт на основе нитрида галлия (GaN). Это обновлённая версия модели на 45 Вт и первый компактный блок питания производителя с поддержкой протокола AVS и встроенным информационным дисплеем. Новинка уже появилась в продаже в Китае по цене около $15 на JD.com и $14 в официальном магазине Tmall.

Устройство построено на GaN-платформе седьмого поколения, поддерживает PD 3.2 и протокол AVS, позволяющий динамически регулировать напряжение в зависимости от этапа зарядки. Блок питания способен распознавать различные устройства Apple, включая iPhone 18 Pro и Pro Max, iPhone Duo, модели серий iPhone 17, 16 и 15, а также iPad и MacBook Air. Предусмотрена и совместимость с Android-смартфонами Huawei, Xiaomi, Samsung и iQOO.

По данным производителя, за 15 минут зарядки iPhone 18 Pro может набрать около 50% заряда — речь идёт о достижении пиковой мощности зарядки. За то же время MacBook Air восполняет примерно 21% ёмкости аккумулятора, а iPad Pro 2025 года — около 25%. Протокол AVS подбирает необходимое напряжение с точностью до 100 мВ и предусматривает три режима динамической подачи энергии: сверхбыстрый, высокоэффективный и щадящий.

На передней панели расположен фирменный дисплей Super Sensing Smart Screen. Он отображает мощность, используемый протокол, напряжение, силу тока, температуру и текущий статус зарядки. В оформление дисплея добавлены анимации с котиками.

За температурный режим отвечает система Thermal Guard с графитовым листом и компаундом для отвода тепла. По заявлению Ugreen, устройство измеряет температуру 10,8 млн раз в сутки, а его корпус нагревается примерно на 23,5 °C меньше предельного значения, установленного национальным китайским стандартом.

Устройство весит 96 граммов, порт USB-C — один. Гарантия составляет 18 месяцев.