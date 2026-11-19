Samsung начала распространять ноябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов серий Galaxy S24 и Galaxy S25. Патч закрывает 179 уязвимостей в операционной системе Android и фирменном ПО компании — One UI. Пока обновление доступно только в Южной Корее, но в ближайшие дни его должны получить пользователи в других странах.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Обновление вышло для Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra и S24 FE, а также Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra и S25 FE. Размер обновления зависит от модели: для основной линейки Galaxy S24 он составляет около 622 МБ, для Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra — примерно 502 МБ, а для Galaxy S25 FE — около 383 МБ.

Samsung пока не назвала точные сроки выхода обновления в остальных регионах.