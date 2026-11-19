Астрономы впервые проследили слияние двух звёзд в Андромеде от начала до конца — от постепенного сближения до финальной вспышки

Астрономы впервые получили прямые наблюдательные свидетельства полного процесса слияния звёзд в тесной двойной системе — от постепенного сближения до финальной вспышки. Событие произошло на окраине Андромеды, его участником стала система AT 2025abao, которую учёные прозвали Bao. Наблюдения и компьютерное моделирование позволили восстановить, как одна звезда постепенно погружалась в оболочку другой, пока в итоге не слилась с её ядром.

До начала взаимодействия звёзды тысячелетиями обращались вокруг общего центра масс. Более массивная из них к тому времени раздулась до стадии звезды асимптотической ветви гигантов: её масса составляла около 7 масс Солнца, а радиус превышал солнечный примерно в 350 раз. Масса компаньона была гораздо меньше — около 0,7 массы Солнца. Когда меньшая звезда коснулась внешних слоёв гиганта, она начала терять орбитальную энергию из-за сопротивления окружающего газа и постепенно погружаться внутрь.

Этот процесс называют эволюцией общей оболочки: две звезды оказываются внутри общей газовой оболочки, а движение компаньона сквозь неё приводит к потере орбитальной энергии и сближению. В системе Bao постепенное сближение продолжалось около семи лет — всего семь оборотов меньшей звезды вокруг гиганта. Наблюдения за системой позволили увидеть постепенное увеличение её яркости ещё до финальной вспышки. Для сравнения, в других известных случаях слияния двойных звёзд подобное сближение занимало тысячи орбит.

Вспышка произошла в октябре 2025 года. За неделю яркость системы резко возросла и достигла максимума. Наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб», проведённые 24 декабря — через 47 дней после пика вспышки, — стали самыми ранними для события такого типа. Данные в среднем инфракрасном диапазоне показали, сколько пыли выбросила массивная звезда, и помогли восстановить состояние системы до и после слияния. Их сопоставили с наблюдениями других космических и наземных телескопов, охватывавшими ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазоны.

Моделирование показало, что меньшая звезда не смогла покинуть систему: её затянуло в ядро гиганта. Слияние высвободило энергию, которая привела к выбросу внешних 10% звёздной оболочки. Вещество разлеталось со скоростью примерно в 10 раз выше скорости убегания от поверхности исходной массивной звезды. Сейчас объект представляет собой одну звезду, получившую имя Bao, однако её нынешнее состояние ещё предстоит изучить.

Наблюдения AT 2025abao важны для понимания того, как формируются тесные пары компактных объектов — нейтронных звёзд и чёрных дыр. Эволюция общей оболочки считается одним из механизмов, позволяющих звёздам в двойных системах быстро сблизиться перед превращением в компактные объекты. До сих пор астрономам приходилось реконструировать такие процессы по следам событий, произошедших сотни или миллионы лет назад. В случае Bao удалось наблюдать ключевые этапы взаимодействия в реальном времени и оценить, насколько эффективно орбитальная энергия помогает сбросить общую оболочку.