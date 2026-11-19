В 2027 году планируется выпустить не менее 20 тыс. Azimut

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов официально подтвердил — продажи Lada Azimut стартуют 1 декабря. В этот день машины должны появиться в большинстве дилерских центров.

Источник изображения: ТАСС // Егор Алеев

Стоимость Lada Azimut пока не объявлена. Однако «АвтоВАЗ» рассчитывает сделать новинку примерно на 10% дешевле сопоставимых по оснащению моделей конкурентов. Окончательная цена будет зависеть от выбранной комплектации. Поначалу будут предлагаться версии с 1,8-литровым 132-сильным мотором и вариатором, а также 1,6-литровым 120-сильным мотором и механической коробкой передач. А в следующем году ожидается выход на рынок Azimut с 1,5-литровым турбомотором и классической автоматической коробкой передач.

На 2027 год компания запланировала выпустить и продать не менее 20 тысяч автомобилей Azimut. Сейчас производство составляет около 50 машин в сутки. До конца 2026 года и после новогодних праздников «АвтоВАЗ» намерен постепенно увеличивать темпы сборки, рассчитывая нарастить суточный выпуск как минимум вдвое. Дальнейшие объёмы будут зависеть от спроса.

При этом производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 70 тысяч Lada Azimut ежегодно.

Ранее АвтоВАЗ рассказал про уникальную фишку Lada Azimut — боковые стекла с обогревом.