Команда «Дзена» запустила интерактивный раздел «Прогнозы» в новостной ленте. Теперь читатели могут не только следить за событиями, но и голосовать за возможные варианты их развития.

Пользователям предлагают ответить на вопросы о предстоящих событиях, выбрав один из двух вариантов — «Да» или «Нет». Например, можно предположить, выйдет ли Даниил Медведев в полуфинал Итогового турнира ATP, выпадет ли снег в Москве в новогоднюю ночь или успеют ли игроки пройти GTA VI за первые сутки после выхода. Участвовать в опросах можно прямо из новостных публикаций или в отдельном разделе платформы.

До наступления события результаты голосования скрыты. После определения исхода пользователи смогут узнать, насколько точными оказались их предположения и какой вариант выбрало большинство.

По данным исследования «Дзена», 51% россиян обсуждают прочитанные новости с близкими, пытаясь предугадать дальнейшее развитие событий. Новый раздел переносит такие обсуждения непосредственно в новостную ленту и позволяет впоследствии сравнить ожидания с реальностью.

В компании рассчитывают, что «Прогнозы» станут дополнительным способом взаимодействия аудитории с новостями и поводом возвращаться к публикациям после того, как события получат развитие.