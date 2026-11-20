Компания XElectron представила в Индии новый интеллектуальный проектор CineLux 4K стоимостью 49 990 рупий (около 535 долларов). Устройство оснащено системой LTPS, обеспечивающей нативное разрешение 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей). Заявленная яркость достигает 4000 ANSI-люмен, предусмотрена поддержка HDR и динамическая контрастность 10 000:1. Проектор способен формировать изображение с диагональю до 300 дюймов, что позволяет использовать его для организации домашнего кинотеатра.

В основе CineLux 4K лежит четырехъядерный процессор A55 с 64-битной архитектурой. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Проектор работает под управлением Android 13, поэтому для просмотра потокового видео не требуется подключать отдельную ТВ-приставку. Также предусмотрены автоматическая фокусировка, коррекция трапецеидальных искажений, распознавание препятствий, выравнивание изображения и подгонка под размер экрана. Оптический блок защищен от пыли, а заявленный ресурс источника света достигает 50 000 часов или почти 6 лет без отключений.

Источник изображения: gizmochina // XElectron

За воспроизведение звука отвечают два динамика мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio и декодированием DTS. Для подключения предусмотрены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, два HDMI (один с поддержкой ARC), USB, Ethernet и стандартный аудиоразъем 3,5 мм. XElectron CineLux 4K уже поступил в продажу в Индии через Amazon, Flipkart и официальный интернет-магазин производителя.