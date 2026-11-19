Французская OVHcloud объявила о запуске 55 новых продуктов для облачных вычислений и искусственного интеллекта. Компания расширяет инфраструктуру с ускорителями Nvidia Blackwell B300 и Rubin R200: мощности её центров обработки данных позволяют предоставить клиентам до 60 000 ускорителей B300 или 35 000 R200. Новые GPU появятся как в составе выделенных серверов Bare Metal, так и в публичном облаке.

Из 55 новинок 38 относятся к базовой облачной инфраструктуре, включая вычислительные мощности, хранение данных, сети и безопасность, ещё 17 охватывают весь стек ИИ — от инфраструктуры до приложений. В частности, каталог AI Endpoints пополнится примерно 100 моделями для обработки текста, изображений и голоса. Сервис Gladia добавляет распознавание и генерацию речи в реальном времени и по готовым записям более чем на 100 языках.

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Отдельное направление — ИИ-агенты для корпоративных задач. Сервис AI Agents позволяет создавать, развёртывать, масштабировать и контролировать агентов, подключённых к рабочим инструментам компаний через почти 480 коннекторов и серверов MCP (протокол подключения ИИ-моделей к внешним инструментам и данным). Для их работы предусмотрены изолированные среды WebAssembly, запуск которых занимает 2 мс. Другой сервис, AI Search, объединяет семантический и обычный поиск по корпоративным документам и рассчитан на коллекции объёмом в сотни миллионов документов.

OVHcloud также расширяет сетевые и защитные сервисы: добавляет частные виртуальные сети, VPN, межсетевой экран для веб-приложений WAF, балансировщики нагрузки и инструменты управления IP-адресами. Для защиты данных предусмотрены аппаратные модули хранения ключей шифрования Cloud HSM и Confidential Computing, при котором данные остаются зашифрованными даже во время обработки.

Все новые решения предлагаются в 3 вариантах размещения: публичном облаке, выделенном частном облаке и локальной инфраструктуре заказчика. Последний вариант включает платформу с квалификацией SecNumCloud — французским стандартом безопасности облачных сервисов. По данным презентации OVHcloud, из 55 анонсированных продуктов 21 уже доступен, 7 находятся в бета-тестировании, 20 — в альфа-версии, ещё 7 готовятся к выпуску.