Всего в топ-10 оказалось восемь моделей Redmi и Poco

Команда AliExpress СНГ изучила продажи смартфонов в России за третий квартал 2026 года и составила рейтинг десяти наиболее востребованных моделей со средней стоимостью до 22 тыс. рублей. Устройства расположили по количеству проданных экземпляров.

В списке представлены четыре смартфона Redmi и четыре Poco, а также по одной модели Realme и Motorola. У восьми аппаратов из десяти установлены AMOLED-дисплеи диагональю от 6,67 до 6,99 дюйма. Объем встроенной памяти в зависимости от версии составляет 128, 256 или 512 ГБ. Средние цены покупок варьируются от 10 816 до 20 273 рублей.

Первое место занял Redmi Note 15 4G с результатом 12 226 проданных устройств. На втором расположился Redmi Note 15 Pro 4G — 10 464 экземпляра. Третью позицию получил Poco F6 на процессоре Snapdragon 8s Gen 3.

В первую пятерку также вошли Redmi Note 17 4G и Poco M8. Шестое место досталось Poco M8 Pro, седьмое — Realme 15 5G. Далее следуют Poco M7 и Redmi Note 14S.

Замыкает десятку Motorola Moto G100s. Он оказался самым доступным смартфоном рейтинга. В целом подборка включает устройства с аккумуляторами емкостью от 5000 до 7700 мА·ч, камерами разрешением до 200 Мп и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.