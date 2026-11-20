Samsung Galaxy S26 Ultra получил важное улучшение камеры с One UI 9.5: портретный режим с 5-кратным зумом ⁠ 1

В бета-версии One UI 9.5 для Galaxy S26 Ultra появился новый вариант съёмки портретов с 5-кратным увеличением. Ранее в One UI 9.0 пользователям были доступны только значения 1x, 2x и 3x. Новая настройка задействует имеющуюся 50-мегапиксельную телефотокамеру с оптическим зумом 5x, поэтому для её появления не потребовалось менять аппаратную часть устройства.

Дополнительное увеличение позволяет снимать крупные планы с большего расстояния. Это может быть полезно при создании портретов и фотографировании людей в ситуациях, когда подойти ближе затруднительно. При этом прежние варианты масштабирования никуда не исчезли — пользователи по-прежнему могут выбирать увеличение 1x, 2x и 3x.

Помимо новых возможностей портретной съёмки, Samsung обновила интерфейс приложения «Камера»: для ряда инструментов появились переключатели круглой формы. Бета-версия One UI 9.5 уже доступна владельцам устройств серии Galaxy S26 в отдельных странах, включая США, Великобританию, Германию, Индию, Южную Корею и Польшу.