Создателя российского литографа на 130 нм оштрафовали на 139 млн рублей
Серийные поставки таких систем планируются на 2027 год
Минпромторг потребовал от «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) выплатить 138,97 млн рублей пеней за нарушение сроков разработки первого российского литографа с проектными нормами 130 нм. Причиной задержки стали санкционные ограничения, затруднившие работу с зарубежными поставщиками.
Речь идёт о государственном контракте стоимостью 5,55 млрд рублей, заключённом 2 декабря 2021 года. Он предусматривает разработку и изготовление установки для переноса рисунка интегральных схем на кремниевые пластины с использованием источников излучения с длиной волны 193 и 248 нм. Завершить весь проект планируется до 31 декабря 2026 года.
Проблемы возникли на третьем этапе работ, который по первоначальному графику должен был завершиться 31 марта 2026 года. Однако уведомление о готовности к сдаче ЗНТЦ направил только 10 июля. Глава компании Анатолий Ковалев объяснил задержку санкциями Евросоюза, из-за которых возникли сложности с зарубежными поставщиками. При этом он заверил, что проект в целом будет реализован в установленные сроки.
В октябре 2026 года Минпромторг и ЗНТЦ скорректировали условия контракта. В частности, 80% стоимости этапа теперь выплачивается авансом. Также компания обязалась вернуть в федеральный бюджет 124 млн рублей излишне полученного аванса по четвёртому этапу. Стороны пересмотрели и размеры штрафных санкций за нарушение обязательств.
Несмотря на задержку, третий этап разработки фактически завершился ещё 7 августа 2026 года, когда был подписан акт приёмки. В рамках работ изготовили два опытных образца эксимерного лазера с длиной волны 193 нм, фотошаблоны, тестовые структуры и стенд для измерения характеристик объективов. Кроме того, разработчики отработали базовые технологические процессы.
Наладку опытного образца лазера планируется проводить на площадке компании «НМ-Тех» в Зеленограде, а самого литографа — на территории ЗНТЦ. Начать серийные поставки оборудования разработчик рассчитывает в 2027 году.