Минпромторг потребовал от «Зеленоградского нанотехнологического центра» (ЗНТЦ) выплатить 138,97 млн рублей пеней за нарушение сроков разработки первого российского литографа с проектными нормами 130 нм. Причиной задержки стали санкционные ограничения, затруднившие работу с зарубежными поставщиками.

Речь идёт о государственном контракте стоимостью 5,55 млрд рублей, заключённом 2 декабря 2021 года. Он предусматривает разработку и изготовление установки для переноса рисунка интегральных схем на кремниевые пластины с использованием источников излучения с длиной волны 193 и 248 нм. Завершить весь проект планируется до 31 декабря 2026 года.

Проблемы возникли на третьем этапе работ, который по первоначальному графику должен был завершиться 31 марта 2026 года. Однако уведомление о готовности к сдаче ЗНТЦ направил только 10 июля. Глава компании Анатолий Ковалев объяснил задержку санкциями Евросоюза, из-за которых возникли сложности с зарубежными поставщиками. При этом он заверил, что проект в целом будет реализован в установленные сроки.

В октябре 2026 года Минпромторг и ЗНТЦ скорректировали условия контракта. В частности, 80% стоимости этапа теперь выплачивается авансом. Также компания обязалась вернуть в федеральный бюджет 124 млн рублей излишне полученного аванса по четвёртому этапу. Стороны пересмотрели и размеры штрафных санкций за нарушение обязательств.

Несмотря на задержку, третий этап разработки фактически завершился ещё 7 августа 2026 года, когда был подписан акт приёмки. В рамках работ изготовили два опытных образца эксимерного лазера с длиной волны 193 нм, фотошаблоны, тестовые структуры и стенд для измерения характеристик объективов. Кроме того, разработчики отработали базовые технологические процессы.

Наладку опытного образца лазера планируется проводить на площадке компании «НМ-Тех» в Зеленограде, а самого литографа — на территории ЗНТЦ. Начать серийные поставки оборудования разработчик рассчитывает в 2027 году.