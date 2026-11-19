Компания испытала электронно управляемую антенну-рефлектор, которая меняет направление и форму радиолуча без механического поворота. Это первая антенна такого типа, выведенная на орбиту

Meridian Space сообщила об успешном установлении высокоскоростной связи с помощью своего первого спутникового оборудования на орбите. Аппарат отправился в космос в октябре 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18.

Главная особенность системы — электронно перестраиваемая антенна-рефлектор (reflectarray), которая меняет направление и форму радиолуча с помощью электронного управления. По заявлению компании, это единственная антенна такого типа, которую на сегодняшний день удалось вывести на орбиту.

В отличие от обычных антенн-рефлекторов с фиксированной конфигурацией луча, разработка Meridian Space позволяет изменять параметры радиолуча без механической перестройки конструкции. Компания также заявляет, что её антенна имеет небольшую массу и потребляет меньше энергии. Это позволяет создавать более компактные и эффективные спутники.

Технология предназначена для спутниковых сетей на низкой околоземной орбите, которыми государства и коммерческие организации смогут владеть и управлять самостоятельно, не арендуя пропускную способность чужих группировок. Более компактные аппараты также позволят размещать больше спутников на одной ракете, снижая стоимость и сложность развёртывания таких сетей.

В ближайшие месяцы Meridian Space продолжит орбитальные испытания в рамках миссии First Customer Link (FCL). Компания намерена дополнительно проверить антенну, работу бортового оборудования и наземной инфраструктуры, а также провести первые демонстрации для потенциальных заказчиков.