Xiaomi представила стирально-сушильную машину Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro с тремя независимыми барабанами. Основной, расположенный снизу, рассчитан на 10 кг белья, а два дополнительных — на 1 кг каждый. Такая конструкция позволяет одновременно стирать повседневную одежду, спортивные вещи и деликатные ткани, не смешивая их. По данным компании, в основной барабан помещаются до 44 футболок, 16 пар джинсов или четыре комплекта постельного белья.

У каждого барабана предусмотрен отдельный контур подачи воды, а четыре отсека автоматически дозируют моющие средства. Среди режимов есть быстрая стирка за 12 минут и интенсивная программа за 32 минуты. Xiaomi утверждает, что одновременная работа трёх барабанов сокращает общее время стирки на 68%, расход электроэнергии — на 49%, а воды — на 48% по сравнению с последовательной стиркой тех же объёмов в обычной машине. Устройство также получило класс энергоэффективности A.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Машина оснащена системой Oxygen Care, которая с помощью электролиза воды вырабатывает активный кислород. По заявлению Xiaomi, технология помогает удалять более 20 типов пятен и уничтожает 99,99% бактерий, пылевых клещей, пыльцы и частиц шерсти животных. Предусмотрена и сушка: деликатные вещи обрабатываются при температуре 35–40 °C, а для шёлка, шерсти и пуха есть отдельные программы. Управлять устройством можно через сенсорный экран с поддержкой 25 языков или приложение Xiaomi Home.

Европейская цена начинается от 1500 евро, выход в отдельных странах ожидается в начале 2027 года.